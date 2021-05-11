РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Рабочие отремонтируют дорожное покрытие в Сыровском тупике и на Быковской улице в подмосковном Подольске в 2021 году, сообщил депутат округа Михаил Чириков.

Чириков получил ответ из администрации округа по асфальтированию поврежденных участков дорожного полотна в микрорайонах Силикатная-1 и Силикатная-2. Комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа работы выполнены.

«Оставшийся перечень адресов является дворовой территорией и относится к комитету ЖКХ. По информации из комитета, работы выполнены частично, оставшиеся работы будут выполнены сотрудниками МУП «ДЕЗ» в срок не позднее 30 июня. Также в 2021 году запланированы работы по капитальному ремонту дорожного полотна по улице Сыровский тупик (за домами №№1 и 3) и капитальный ремонт дорожного полотна с установкой опор освещения по улице Быковской», - написал Чириков в «ВКонтакте».