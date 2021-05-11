РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и председатель депутатской комиссия по земельно-имущественным отношениям и экологии Алексей Лаптев вместе с учащимися школы № 28 спустили в Ядреевский пруд на улице Колпакова домик для уток, сообщается на сайте администрации горокруга.

Он размещен на специальном понтоне и приобретен по просьбе мытищинских школьников окружным советом депутатов.

«Когда 5 лет назад по просьбе юных эколят мы делали этот домик для уток и спускали его на воду, я даже не ожидал, что появится такая добрая традиция. И с каждым годом здесь на пруду все больше уток и больше детей, которые подкармливают пернатых. Хочется, чтобы такая традиция продолжалась и дальше», - сказал Гореликов.

Лаптев отметил, что в Мытищах есть несколько крупных экологических проектов – очистка рек, много образовательных проектов по экологии.

«Все это вместе и формирует ту позитивную, экологическую среду, которая реализуется в округе. Призываю всех присоединяться к этим мероприятиям и участвовать вместе с семьями и друзьями», - добавил Лаптев.