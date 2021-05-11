РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе выявили 10 112 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 657 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Московской области выявлено 256 827 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 5 945 человек. Выздоровели и выписались 210 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.