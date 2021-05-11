РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец до 16 мая будут проверять транспортные средства, задействованные в сфере перевозок опасных грузов. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период до 16 мая 2021 года на территории ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД Российской Федерации в данной сфере.

В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Как показала практика, по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, допускают нарушения ПДД.

Перевозка опасных грузов накладывает на перевозчика многочисленные ограничения и обязанности. Водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории опасных грузов. В случае перевозки грузов повышенной опасности не допускается отклонение от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена ст. 12.21.2 КоАП РФ. Сотрудники ГИБДД будут проверять соответствие транспортных средств, осуществляющих данные перевозки, Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а также Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Водителю, нарушившему правила перевозки опасного груза, грозит штраф до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами, а юридическим лицам придется заплатить штраф в размере от 400000 до 500000 рублей.