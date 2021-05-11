РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. В Ледовом дворце «Арена «Балашиха» и в Доме культуры «Рассвет» в деревне Соболиха 13 мая проведут праздничное богослужение в честь Ураза-байрама, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Центральной площадкой праздника станет площадь около Ледового дворца. Здесь богослужение начнется в 7:00. Проповедь и молитва будут звучать на улице до 7:30. Жителям округа заранее приносят извинения за доставленные неудобства.

Также верующие смогут помолиться в Доме культуры «Рассвет» в деревне Соболиха.

Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников, который приурочен к празднованию окончания поста в священный месяц Рамадан. В эти дни верующие проводят праздничное богослужение.