РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мая. Футболисты из Котельников вышли в 1/8 финала Кубка Московской области, они сыграют с ФК «Павловский Посад», сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Ранее состоялся матч 1/16 Кубка Московской области по футболу на стадионе «Звезда» в городе Люберцы. ФК «Котельники» играли против люберецкой «Звезды». На 24 минуте матча Никита Яковлев вывел «Звезду» вперед, но на последней минуте первого тайма Алексей Михайлов заработал 11-метровый, который успешно реализовал Александр Хомяков.

Второй тайм повторил сюжет первого. На 59 минуте Андрей Сауткин вновь вывел люберецкую «Звезду» вперед, а Виктор Капшуков сравнял счет на 85 минуте.

По регламенту соревнований, сразу по окончании основного времени матча команды пробивали пенальти. Голкипер Котельников Илья Кандалинцев отразил два удара соперника, еще дважды футболисты «Звезды» пробили мимо ворот. Итоговый счет в серии пенальти — 2:0 в пользу команды «Котельников».

ФК «Котельники» вышли в 1/8 финала Кубка Московской области, где на выезде встретятся с ФК «Павловский Посад».