РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. В подмосковном Красногорске в рамках программы капитального ремонта заменят 72 лифта в ближайшие 2 года, сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

«В рамках программы капремонта МКД в округе за ближайшие два года заменим 72 лифта», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что данные работы проведут в 24 многоквартирных домах.

В рамках реализации программы капремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье в текущем году планируют заменить 357 лифтов в 119 домах на сумму более 1,2 млрд руб.