РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. На территории городского округа Мытищи продолжают проводиться субботники, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудники жилищно-коммунальной службы №5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Москве и области провели субботники на территории своего предприятия в Мытищах. Как отметили сотрудники ведомственного учреждения, принимая участие в субботниках, они своим примером показывают, что чистота округа зависит от них самих.

«Мы видим, как преображается округ, и хотим сохранить его в чистоте и порядке. Весна – традиционное время наведения чистоты и порядка. Субботник – это хорошая традиция, помогающая общими усилиями преобразить свой двор, свою улицу в любимом округе», - отметили сотрудники.

Ежегодно в России производится около 70 млн тонн мусора, несанкционированные свалки служат источником загрязнения воздуха, водоемов, почвы и беспокойства за здоровье жителей. Стратегическая задача нацпроекта «Экология» по этому направлению – восстановить земли, занятые незаконными полигонами, чтобы улучшить качество жизни более 28 млн россиян.