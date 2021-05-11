РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В Подольске сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Чехова, подозреваемого в покушении на сбыт 200 г амфетамина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на улице Лагерной задержали 27-летнего уроженца Чехова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - амфетамином, общий вес составил около 200 г.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.