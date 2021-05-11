РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мая. В Котельниках продолжают благоустройство территории Кузьминского лесопарка, так, в мае в лесопарке будут обустраивать входную группу, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Глава Котельников Сергей Жигалкин совместно с жителями городского округа проверил ход обустройства многофункциональной хоккейной площадки в Кузьминском лесопарке. Во время проверки он обсудил с ними дальнейшие работы, которые будут проводиться в рамках комплексного благоустройства данной территории.

На месте, где располагалась старая хоккейная площадка, уже начали укладывать асфальтовое покрытие общей площадью порядка 1,4 тыс. кв. м. Следующим этапом будет монтаж спортивно-технологического оборудования и обустройство травмобезопасного резинового покрытия.

В мае на территории Кузьминского лесопарка начнутся работы по обустройству входной группы и комплексной детской площадки, а также пройдет установка нового современного освещения.