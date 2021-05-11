РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 мая. В Королеве открыли памятные доски первому руководителю ЦНИИМаш Льву Гонору и конструктору Сергею Королеву, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В этом году ЦНИИМаш отмечает 75-летие со дня основания. Во вторник у центрального входа предприятия состоялось торжественное открытие памятных досок Гонору и Королеву.

В церемонии открытия приняли участие представители предприятия, ветераны АО «ЦНИИмаш», председатель городского совета депутатов Дмитрий Денисов и родственники Льва Гонора.

Гонор возглавил оборонное предприятие в 1946 году. Его кандидатуру на этот пост утвердил сам Иосиф Сталин.

Первой и основной задачей нового руководителя стала стратегическая безопасность страны. Нужно было наладить производство баллистических ракет, которые могли нести ядерные боеголовки. Создание ракет дальнего действия проходило под общим руководством главного конструктора Сергея Королева.

Первую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 под руководством Сергея Королева на предприятии создали в 1951 году. Первый успешный пуск состоялся 21 августа 1957 года, а принята на вооружение она была в 1960 году.