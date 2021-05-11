РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Врачи первой горбольницы подмосковного Красногорска спасли зрение мужчине, которому в глаз попала проволока при работе с болгаркой, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил мужчина со стальной проволокой в глазу. Травму он получил при очистке автомобиля от ржавчины болгаркой. На инструменте была щетка с пучками проволоки, одна из них отлетела и попала в глаз. Инородное тело проткнуло роговицу и прошло в переднюю камеру глаза.

«Проникающая травма грозила потерей не только зрения, но и глаза, так как проволока могла вызвать эндофтальмит - внутриглазную инфекцию, которая развивается достаточно быстро и буквально в течение нескольких часов захватывает все оболочки глаза. С помощью микрохирургической техники инородное тело извлечено из переднего отрезка глаза. После удаления проволоки пациенту наложен шов роговицы», - сказала хирург-офтальмолог Красногорский горбольницы №1 Мария Петрова.

Операция прошла успешно – глаз удалось сохранить. На данный момент мужчина выписан из больницы, впереди его ждет период восстановления.