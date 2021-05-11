РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Люберец в праздничные дни поступило более 16 тыс. обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании в администрации директор службы Виталий Богданов.

«За прошедшие выходные и праздники в ЕДДС городского округа Люберцы поступило 16 693 обращения, из них 1 029 - на горячую линию администрации и 15 664 — по единому номеру телефона «112», - сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 49 обращений по работе ЖКХ, 33 - по вопросам экологии, 24 - по благоустройству территории, 8 - уличному освещению.