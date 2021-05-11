РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. Сотрудники ГИБДД в подмосковной Балашихе 13 мая проведут рейд по пресечению нарушений правил перевозки детей, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств.

Профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир» пройдет 13 мая с 13:00 до 15:00.

Водителям напомнят, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.