РИАМО - 11 мая. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 183 ученика из Московской области получили дипломы. Это в два раза больше, чем в 2020 году, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Наши ребята показали блестящие результаты! Каждому участнику заключительного этапа в Подмосковье полагается денежное поощрение. С этого года победители получат по 500 тыс. рублей, призеры – 300 тыс., участники заключительного этапа – 100 тыс.», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Больше всего дипломов у команды Подмосковья по физике - 24, астрономии – 23 и истории - 15.

Абсолютным победителем по химии стал восьмиклассник из мытищинской школы №8 Святослав Михайленко, который выступал за 9 класс. В апреле Михайленко смог одержать победу на Международной Менделеевской олимпиаде. Школьник оторвался от конкурента на 55 баллов. Участниками состязания были 145 старшеклассников из 28 стран мира.

«Химией я заинтересовался только в прошлом году, и много занимался, чтобы хорошо выступить на олимпиаде. Золотая медаль подтверждает, что я не зря готовился. Но у меня впереди еще несколько лет участия в международных олимпиадах, мне есть, куда стремиться дальше», — рассказал Михайленко.

В ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что регион имеет высокие показатели в сфере образования. Так, Подмосковье занимает шестое место по качеству обучения в мировых рейтингах. Это TIMSS – система оценки для начальных школ, PIRLS – для средних, PISA – для старших.