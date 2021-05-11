РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В Никольском храме подмосковного Подольска создали приходской театр, в котором преподаватели Воскресной школы показали первый спектакль на пасхальную тему, сообщается на странице храма в соцсети Instagram.



Преподаватели Воскресной школы Николького храма в микрорайоне Кузнечики сделали подарок для ребят и разыграли тематический спектакль на пасхальную тему с глубоким христианским смыслом и душеполезными уроками.⠀

10 мая объявили днем рождения приходского театра.