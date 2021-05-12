РИАМО – 12 мая. Со среды испанский визовый центр в столице снова будет принимать документы на испанскую Шенгенскую визу, сообщается на сайте центра.

По 31 мая обратиться с заявлением на визу могут владельцы виз сроком на 2, 3 и 5 лет, родственники граждан Евросоюза, собственники недвижимости в Испании и те, для кого получение визы разрешили ранее: моряки, участники спортивных соревнований, водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники, легальные резиденты Испании, у которых срок вида на жительство истек не более чем год назад.

Помимо этого, за визой могут обращаться высококвалифицированные работники организаций в Испании, которые не могут работать дистанционно, и студенты, которые ранее прошли авторизацию в Генеральном консульстве Испании.

С 1 июня обратиться за получением визы смогут также владельцы визы со сроком действия не менее года.

Новую визу смогут получить владельцы виз, которые истекли в 2018, 2019, 2020 или 2021 годах.

Визы будут открываться с 1 июня.

Посетителей Испанского визового центра призвали соблюдать меры против коронавируса. На входе всем посетителям проводят термометрию, в здании нужно находиться в масках и перчатках.

Более подробную информацию по условиям получения визы можно посмотреть на сайте Испанского визового центра.​