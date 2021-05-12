РИАМО – 12 мая. С 08:00 12 мая до 20:00 14 мая в России пройдет тренировка по дистанционному электронному голосованию, сообщается на сайте голосования.

Тренировка проводится в преддверии электронного голосования на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре этого года.

В рамках тренировки будут протестированы удобство, стабильность и безопасность работы системы. Во время тренировки пользователи пройдут все этапы, как во время выборов: регистрацию, авторизацию, голосование. В конце тренировки будут подсчитаны голоса.

В тренировке участие примут жители России, зарегистрированные на портале госуслуг. Подать заявку на участие в голосовании можно было по 7 мая.

Во время тренировки на странице vybory.gov.ru появится кнопка «Голосовать». Участники смогут отдать голос в электронных бюллетенях за условных кандидатов.

На участие в тренировке по дистанционному голосованию подали около 2,5 млн заявок.

В единый день голосования в 2021 году дистанционное голосование проведут в Москве и еще пяти регионах. Эти субъекты РФ будут определены по итогам тренировки.