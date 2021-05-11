РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В подмосковном Подольске 22 мая состоится открытие мотосезона, в его рамках организуют проезд автоколонны и бесплатное катание на мотоциклах в парке имени Виктора Талалихина, сообщается в группе «ВОЛЬНИЦА ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Всех желающих приглашают 22 мая на праздник «Открытие мотосезона-2021». В программе: пробег колонной по Подольску с заездом в парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, где взрослых и детей ждут бесплатное катание и фото на мотоциклах, а также приятное общение и хорошая компания.

Сбор колонны состоится с 12:00 до 13:30 на Октябрьском проспекте, 12А, у клуба «Вольница». По возвращении в клуб участников ждут горячий чай, аппетитный плов и ароматный шашлык, приготовленный на мангале. Также пройдет концерт с участием Томми Нокера и Владимира Зазули. Можно приходить со своими едой и напитками.

Также на протяжении всего вечера будет работать платный бар с напитками и закуской, вход в клуб бесплатный.