РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. Порядка 15 тротуаров построят в Балашихе в текущем году, новые пешеходные дорожки появятся в микрорайонах Железнодорожный, Салтыковка, на улицах 40 лет Октября, 40 лет Победы, Трубецкой, в районе Носовихинского шоссе. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «Вконтакте».

Балашиха стала одним из лидеров региона по объему запланированных работ. Об этом стало известно на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Точные места строительства тротуаров в Балашихе можно увидеть на интерактивной карте. Найти ее можно на портале «Добродел». Кроме локаций здесь указаны сроки выполнения работ, есть возможность оставить отзыв о качестве их проведения.

Также на «Доброделе» можно увидеть автомобильные дороги, которые планируют отремонтировать в этом году и оставить предложение по ликвидации «глупых пробок». Избавиться от 300 таких заторов планируют с помощью локальных мер: перенастройки светофоров, ямочного ремонта, переноса искусственных неровностей.