РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи со вторника проводят рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в зоне пешеходных переходов, рейд завершится 16 мая, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 29 аварий с участием пешеходов.

Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 11 по 16 мая проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

Особое внимание сотрудники ДПС обратят на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями – правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе рейда водителям и пешеходам напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны! В местах, где движение регулируется светофором, нужно строго руководствоваться его сигналами м не выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка.