РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 65,8 тыс. куб. м отходов с контейнерных площадок Люберец, сообщила на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя предприятия по округу Наталья Безсонова.

«С 26 апреля по 10 мая регоператором было вывезено и отправлено для последующей сортировки и переработки 65 849 кубометров коммунальных отходов, из них 6708 кубов сухих отходов», - сказала Безсонова.

Она отметила, что 10 мая состоялся субботник в Красковском лесу в ходе которого регоператор вывез более 14 куб. м отходов.