РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Гимназия №4 подмосковного Подольска победила в первом этапе летнего фестиваля «Готов к труду и обороне», сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В конце апреля в центрах тестирования ВФСК ГТО Подольска прошел I этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций.

По итогам фестиваля, с результатом 3596 баллов первое место заняли учащиеся МОУ «Гимназия №4», второе место школы №8 - 3150 баллов и третье место заняла команда школы №35 - 3144 балла.

В фестивале приняли участие 18 общеобразовательных учреждений Подольска.