РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Жители подмосковного Красногорска смогут посмотреть архивные документы времен Великой Отечественной войны 13 мая, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Архивный отдел администрации городского округа Красногорск 13 мая 2021 года проведет День открытых дверей. Посетить архив можно будет с 10:00 до 13:00 по адресу: Красногорск, улица Пионерская, 8.

Для посетителей архивисты подготовили выставку – экспозицию документов военных 1941-1945 годов.