РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. В дежурную часть отдела полиции по г.о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление о краже электровелосипеда почти за 70 тыс. рублей, подозреваемого задержали, велосипед у злоумышленника изъяли, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Электровелосипед украли на Юбилейном проспекте в Реутове.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Похищенное имущество изъято у злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.