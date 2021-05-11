РИАМО - 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил премии и благодарственные письма работникам медицины за 2020 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Премии города в области медицины вручают ежегодно с 2002 года.

Премии в 3 млн рублей получили коллективы, которые представили новаторские и оригинальные работы в области практического здравоохранения в Москве.

Лауреатами премии Москвы в области медицины за 2020 год стали представители 18 медицинских организаций, в т.ч. 10 городских, 6 федеральных и 2 частных.

Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 50 человек.