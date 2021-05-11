РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Культурные учреждения Люберец с 26 апреля по 11 мая провели 583 мероприятий, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«С 26 апреля по 11 мая культурные учреждения Люберец провели 583 мероприятия, из них 368 - очно. 4 мероприятий прошли в рамках проекта министерства культуры Московской области «ДК онлайн», - сказал Криворучко.

Он отметил, что 1 и 2 мая в учреждениях культуры и библиотеках прошло более 50 праздничных мероприятий.

8 мая накануне Дня Победы творческие агитбригады поздравили ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 9 мая состоялось 69 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.