РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали воспитанникам детсада №55 о правилах перехода проезжей части, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В детском саду №55 «Кузнечик» в рамках регионального социального раунда «Безопасная мобильность» автоинспекторы совместно с воспитателями организовали обучающий урок по дорожной безопасности.

В начале урока автоинспекторы рассказали воспитанникам правила безопасного перехода через проезжую часть дороги, о видах пешеходных переходов, о значениях некоторых дорожных знаков.

Вторая часть урока проходила на улице, где ребята смогли продемонстрировать полученные знания на площадке у детского сада. Особое внимание автоинспекторы уделили современным средствам передвижения (велосипеды, самокаты и другие средства индивидуальной мобильности), которые популярны среди юных участников дорожного движения. Кроме того, автоинспекторы обратили внимание детей на возможные «дорожные ловушки» и на примере нахождения во дворе дома рассказали, как их избежать.