РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Член совета депутатов Подольска Михаил Чириков отправит запрос с просьбой открыть отделение «Почты России» в микрорайоне Силикатная-2.

«Подготовил депутатский запрос губернатору Московской области (Андрею Воробьеву - ред.), главе округа Николаю Пестову, генеральному директору, председателю правления, члену совета директоров АО «Почта России» Максиму Акимову по поводу открытия почтового отделения «Почта России» в микрорайоне Силикатная-2», - написал Чириков в «ВКонтакте».

Он добавил, что в случае, если данный вопрос не решится, будет собирать обращения жителей по поводу открытия.