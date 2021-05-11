РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В Подольске определили победителей и призеров первенства по стрельбе из пневматической винтовки, посвященного Дню Победы, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

На базе ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск Подольска 8 мая прошло X открытое первенство по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 65 человек. Состязание проходило в шести возрастных категориях в два этапа в личном зачете.

Первый этап состоял из стрельбы из пневматической винтовки по спортивным мишеням на дистанции 10 метров. Победителями и призерами стали в категории «дети»: Серафим Трухачев (ФСК «Заречье»); второе место занял Савелий Рыжов (СШ «Ока» Ступино); третье место Кирилл Новоселов (ФСК «Заречье»). В категории «Девочки» победила Софья Белякова (ФСК «Заречье»), второе место заняла Фарангиз Карабаева (ФСК «Заречье»), третье место - Ульяна Графова (СШ «Ока» Ступино). В категории «Мальчики» победил Антон Антонов (ФСК «Заречье»), второе место занял Максим Забаров (ФСК «Заречье»), а третье - Иван Шикалов (ФСК «Заречье»).

В категории «Мальчики» в возрастной группе «12-13 лет» победил Богдан Ларин (СШ «Ока» Ступино), на втором месте - Сергей Антипин (ФСК «Заречье»), на третьем - Артем Рютов (ФСК «Заречье»). Среди «Юношей» в возрасте от 14 до 17 лет победу одержал Максим Сысоев (СШ «Ока»), второе место получил Алексей Дрожжин (ФСК «Заречье»), третье место - Вячеслав Чернявский (ФСК «Заречье»). Среди «Девушек» в возрасте от 14 до 17 лет победила Екатерина Горяева (ФСК «Заречье»), серебро получила Виктория Якушева (СШ «Ока» Ступино), бронзу - Софья Глаголева (ФСК «Заречье»).

Вторым этапом состязаний среди участников турнира были соревнования по неполной сборке – разборке автомата Калашникова (АКМ). Состязание проходило в двух возрастных категориях. Победителем в категории «Дети» 11 -13 лет стала Софья Белякова (ФСК «Заречье»), в категории «Юниоры» 14 -16 лет быстрее всех была Екатерина Горяева. Абсолютными победителем в стрельбе из пневматической винтовки по спортивной мишени стала - Екатерина Горяева.