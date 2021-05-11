РИАМО - 11 мая. Праздник Ураза-байрам пройдет в Москве с сохранением ограничений в отношении проведения публичных массовых мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Массовые коллективные богослужения не будут проходить в мечетях столицы, а также на территориях, которые к ним прилегают. Кроме того, намаза не будет и на временных альтернативных площадках.

Из-за угрозы распространения коронавируса, верующим мусульманам рекомендовали не подвергать свое здоровье, а также здоровье окружающих опасности. Лучше провести молитву дома.

13 мая празднуется один из главных праздников ислама – Ураза-байрам. Праздничное богослужение пройдет в Московской Соборной мечети с участием духовных лиц и служителей. Верующих на богослужении не будет.

Утром будет организована онлайн-трансляция праздничных богослужений в прямом эфире. Трансляции можно будет увидеть на ТВ, официальных сайтах религиозных организаций и в соцсетях.