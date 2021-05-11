РИАМО - 11 мая. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии №175 города Казань, где молодой человек открыл стрельбу по преподавателям и учащимся.
Глава Мосгордумы выразил соболезнования от имени депутатов столичного парламента, а также всех москвичей.
«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших», – добавил он.
Кроме того, председатель Мосгордумы пожелал выздоровления школьникам и учителям, которые пострадали во время произошедшего.
Во вторник утром из-за стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли девять человек, еще 21 – пострадал. Стрельбу в учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Стрелка задержали живым — он оказался бывшим учеником данной школы. Галявиев учился в школе №175 четыре года назад и выпустился в 2017 году.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии