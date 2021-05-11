РИАМО - 11 мая. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии №175 города Казань, где молодой человек открыл стрельбу по преподавателям и учащимся.

«Бессмысленная, жестокая бойня в сердце Республики Татарстан, под огнем оказались беззащитные дети. Погибшие мальчики и девочки утром с открытым сердцем шли учиться. Нет оправдания и прощения преступникам, которые в мирное время превратили школу в место расправы. Нет таких слов, которые утешат матерей и отцов, это невосполнимая утрата для родителей. Мы разделяем боль потери вместе со всей страной», – сказал Шапошников.

Глава Мосгордумы выразил соболезнования от имени депутатов столичного парламента, а также всех москвичей.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших», – добавил он.

Кроме того, председатель Мосгордумы пожелал выздоровления школьникам и учителям, которые пострадали во время произошедшего.

Во вторник утром из-за стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли девять человек, еще 21 – пострадал. Стрельбу в учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Стрелка задержали живым — он оказался бывшим учеником данной школы. Галявиев учился в школе №175 четыре года назад и выпустился в 2017 году.