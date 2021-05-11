РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Оружие Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в Госкорпорацию Ростех) попало в российский рейтинг необычных пистолетов, сообщила пресс-служба предприятия.

В экспертном рейтинге самых необычных пистолетов, которые когда-либо использовались спецслужбами СССР, в топ-7 изделий – четыре разработки ЦНИИТОЧМАШ.

В настоящее время на вооружении силовиков России находится примерно 10 разнообразных видов короткоствольного оружия. В СССР использовали как минимум семь разработок. В том числе пистолет бесшумный ПБ с интегрированным и съемным глушителем; СПП-1 специальный пистолет подводный; ПСС «Вул» пистолет самозарядный специальный; стреляющий нож НРС-2 «Взмах» или нож разведчика.

Разработки ЦНИИТОЧМАШ предназначались для решения задач спецподразделений в 1970-1990-х годах прошлого века.

Так, в 1983 году на вооружение спецподразделений КГБ СССР был принят 7,62-мм пистолетный комплекс «Вул». Комплекс, базирующийся на патроне с отсечкой пороховых газов в гильзе, является уникальной разработкой и не имеет аналогов в мире. По своим боевым характеристикам он не уступал 9-мм пистолету ПБ, состоявшему в то время с 1967 года на вооружении силовых структур, в частности армейских разведывательных групп.

Подводный пистолетный комплекс «СПП-СПП-1» принят на вооружение в 1971 году. В личном оружии пловца-аквалангиста основными элементами являются несъемный откидной блок из четырех стволов со снаряженными обоймами по четыре патрона, а также самовзводный ударно-спусковой механизм. 4,5-мм патрон пистолета СПП-1 снаряжается игловидной пулей.

Стреляющий нож НРС-2 «Взмах» принят на вооружение в 1986 году. Это огнестрельное оружие стреляет патронами СП-4. Является личным оружием бойцов специальных разведывательных подразделений армии и некоторых подразделений правоохранительных органов. Может поразить противника в ближайшем бою клинком, при ударе или метании, а также выстрелом без шума и пламени на дальности до 25 м.

Двуствольный пистолет МСП нашел применение во время войны в Афганистане, а изделия ТКБ-506 и РШ-12 были изготовлены в единичных экземплярах и на вооружение приняты не были.

В рамках ОКР «Вестник» разработали пистолет ПСС-2 и патрон СП16 с особыми характеристиками. По своим огневым характеристикам разработка приближена к другим армейским пистолетам. В 2011 году пистолет был принят на вооружение специальных подразделений ФСБ. Широкой общественности его показали на форуме «Армия–2020».