РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В подмосковном Подольске водитель автомобиля Opel сбил 13-летнего подростка на регулируемом переходе, пострадавшего доставили в медучреждение, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«В 14:30 в микрорайоне Климовск в Южном поселке в районе дома №15 на регулируемом перекрестке водитель, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на 13-летнего подростка. Пострадавший госпитализирован с ушибами и ссадинами», - сказал сотрудник.

Водитель с места происшествия не скрылся. Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.