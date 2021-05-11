РИАМО - 11 мая. Дмитровская городская прокуратура проводит проверку после ранения из травматического оружия трехлетнего ребенка в Подмосковье, сообщается на сайте областной прокуратуры.

ЧП произошло в деревне Голиково Дмитровского округа. Предварительно, 10 мая мальчик, который находился дома вместе с родителями, получил травму после выстрела из травматического пистолета.

В настоящий момент ребенок госпитализирован.

Во время проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.