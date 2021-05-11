РИАМО - 11 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал пересмотреть нормы оборота оружия в РФ в связи с трагедией, которая произошла в казанской гимназии №175. Он также выразил соболезнования семьям погибших, сообщает Газета.ru.

Свое мнение глава Русской православной церкви выразил в письме. Соответствующее послание президенту Татарстана Рустаму Минниханову опубликовано на сайте Московской патриархии.

По словам Кирилла, трагедия в гимназии поставила серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, которые регулируют распространение огнестрельного оружия в стране.

«Возношу молитвы к Господу, дабы он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», – говорится в письме патриарха.

Кроме того, глава РПЦ выразил надежду на то, что руководство Татарстана окажет семьям тех, кто погиб и пострадал во вторник, всю возможную помощь.

По данным СМИ, во вторник после стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли 9 человек: 7 детей, учительница и женщина-вахтер, еще 21 человек ранен. Стрельбу в учреждении образования устроил 19-летний Ильназ Галявиев.