РИАМО - 11 мая. В рамках реализации программы капремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье в текущем году планируют заменить 357 лифтов в 119 домах на сумму более 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

По словам министра областного ЖКХ Антона Велиховского, на текущий момент уже заменили 148 лифтов – программа на текущий год выполнена на 41%.

Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

В первую очередь в программу капремонта включается лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого превышает 25 лет. Сегодня весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок, заменен.

С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме. Губернатор Андрей Воробьев уделил этой теме особое внимание в своем ежегодном обращении к жителям региона.

«Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тыс. единиц. Стоит отметить высокие темпы выполнения работ по замене лифтового оборудования. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано 11 тысяч лифтов в 3,7 тыс. многоквартирных домов Подмосковья», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности 44 014 домов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области на 2020-2022 гг. жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области, размещенной на сайте Фонда.

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