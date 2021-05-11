РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В подмосковном Подольске управляющая компания МУЖРП №12 в текущем году сделает косметичекий ремонт подъездов в 6 домах, сообщается в группе «Мужрп Зеленовский» в соцсети «ВКонтакте».

В текущем году управляющая компания МУЖРП №12 планирует работы по косметическому ремонту подъездов по шести адресам.

На улице Веллинга, дом №4, в подъездах с первого по пятый ремонт уже сделали. На той же улице в доме №12 в подъездах с первого по четвертый окончить работы планируют 30 мая. На улице Карла Маркса, дом №57 в подъездах с первого по шестой начнут ремонт 10 июня, окончат к 30 июля. В поселке Дубровицы в доме №4, доме №69, доме№ 9 в подъездах с первого по третий и в доме №17 в подъездах с первого по шестой начали работы в третьем квартале.

В косметический ремонт подъезда включены следующие работы: замена входной металлической двери, окон на ПВХ в местах общего пользования, светильников на энергосберегающие лампы в местах общего пользования, мусороприемных клапанов (по необходимости), ремонт входной группы и ступеней, укладка керамической плитки на первом этаже, частичная штукатурка и окраска водоэмульсионной краской стен и потолков.