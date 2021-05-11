РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 мая. В Королеве нетрезвый водитель снес столб и ограждение, в ДТП никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

ДТП произошло в ночь с 10 на 11 мая на улице Станционной. Нетрезвый водитель врезался в столб и снес ограждение. Очевидцы вызвали патруль ДПС.

«Мы ехали по встречной полосе и сначала я увидел падающий столб, саму машину увидел не сразу, потому что виновник ехал без фар. Мы остановились, вызвали полицейских, которые приехали быстро, и передали им пьяного водителя», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель автомобиля, сбивший столб, не получил никаких травм, и по мнению очевидца, не смог вписаться в поворот.

В ГИБДД проводят проверку.