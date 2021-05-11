РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. На стационарном лечении находится 133 жителей с коронавирусом, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего заболевших 9 658 человек, на стационарном лечении находятся 133 человека, на домашнем лечении 943 человека, выписан или находится на долечивании 8 158 человек, скончалось 424 пациентов», - сказал Семенцов.

Он отметил, что вакцинация продолжается, на сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 38 038 человек, второй - 26 064 человека.