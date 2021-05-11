РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал принять участие в рейтинговом голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году, сообщается на сайте администрации горокруга.

На сайте za.gorodsreda.ru уже проголосовали почти 3000 мытищинцев.

По количеству голосов больше всего набрал парк Ветеранов. Парк Ветеранов – 777 голосов, парк «Яуза» – 635 голосов, парк «Тайнинский» – 515 голосов, сквер вдоль улицы Воронина – 442 голоса, сквер «Рождественский» – 219 голосов, парк имени Стрекалова – 204 голоса, парк «Перловский» – 192 голоса.

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Тем, кто хочет принять участие, необходимо сделать это до 30 мая. А для этого перейти на сайт https://50.gorodsreda.ru/voting, на главной странице нажать кнопку «Голосовать», найти Мытищи, выбрать из списка один из 7 объектов, за который хотите отдать свой голос. Проголосовать также можно через портал «Госуслуги».

Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2022 году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Вопросы можно адресовать на горячую линию проекта: 8 (800) 600-20-13. Она работает круглосуточно.