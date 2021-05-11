РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Приезжую женщину задержали в подмосковном Красногорске по подозрению в краже 30 тысяч рублей с банковской карты местной жительницы, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В Дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск обратилась местная жительница с заявлением о том, что с ее банковского счета были списаны 30 тысяч рублей.

В результате полицейские по подозрению в совершении преступления установили и задержали 35-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья.

Установлено, что задержанная находилась дома у потерпевшей на улице Школьной и, похитив ее банковскую карту, спустилась в ближайшее отделение банка, ввела заранее известный ей пин-код и сняла денежные средства.

Следователь возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.