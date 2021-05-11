РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В Подольске огнеборцы потушили возгорание в гараже, выгорели два автомобиля, обгорел и оплавился соседний гараж, погибших и пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Во вторник в 9:47 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Маштакова, 9Б. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПСЧ-309, ПЧ-258, СПСЧ-29, ПЧ-247.

Первое подразделение пожарной охраны прибыло в 9:54. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение двух автомобилей внутри гаражного бокса, создавалась угроза соседнему жилому четырехэтажному дому на расстоянии 30 метров, существовала угроза взрыва газовых баллонов, был объявлен ранг пожара «1-БИС». Возгорание локализовали в 10:16, открытое горение - в 10:19. Последствия пожара ликвидировали в 10:45.

В результате пожара выгорели два автомобиля по всей площади. Стены и кровля гаражного бокса выгорели полностью, соседний гаражный бокс частично обгорел и оплавился. Площадь пожара составила 100 кв метров, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы более шести единиц спецтехники, 28 человек личного состава.