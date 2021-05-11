РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. На текущей неделе в парках подмосковных Люберец проведут 13 различных мероприятий, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«В ежедневном режиме ведутся работы по содержанию парковых территорий. За минувшей период проводились работы по опиловке аварийных деревьев, ремонт уличного освещения, ремонт и окрашивание малых архитектурных форм. В парках Люберец прошло 36 мероприятий. На этой неделе будет 13 мероприятий», – сказал Криворучко.

Он добавил, что состоятся три спортивных тренировки, парковый забег, танцевально-музыкальная встреча для пожилых людей, а также мастер-классы и игровые программы.