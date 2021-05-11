РИАМО - 11 мая. В среду, 12 мая, в столице может выпасть до 10 мм осадков, что составляет почти 20% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в мае составляет в Москве 51 мм.

Всего за текущую неделю в столице может выпасть 20-25 мм осадков. Кратковременные дожди в Москве будут сопровождаться грозами. Первая майская гроза как раз ожидается в среду. Воздух в городе прогреется до плюс 20 – плюс 25 градусов.

В текущем мае месячная норма осадков может быть перевыполнена вдвое. С начала мая в столице выпало до 110% месячной нормы осадков.