РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 14 мая выступит перед жителями муниципалитета с ежегодным отчетом, он подведет итоги за 2020 год, сообщает пресс-служба администрации Люберец.
Он пояснил, что прямую трансляцию его выступления с отчетом можно будет посмотреть в его аккаунте в Instagram и на его странице в социальной сети «ВКонтакте», а также в эфире «Люберецкого районного телевидения». Начало в 14:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов Подмосковья серьезно подготовиться к отчетам перед жителями.
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