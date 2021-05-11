РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 14 мая выступит перед жителями муниципалитета с ежегодным отчетом, он подведет итоги за 2020 год, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«14 мая состоится мой традиционный ежегодный отчет перед жителями городского округа Люберцы. Подведем итоги года и обозначим основные направления развития муниципалитета на будущее», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что прямую трансляцию его выступления с отчетом можно будет посмотреть в его аккаунте в Instagram и на его странице в социальной сети «ВКонтакте», а также в эфире «Люберецкого районного телевидения». Начало в 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов Подмосковья серьезно подготовиться к отчетам перед жителями.