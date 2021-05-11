РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мая. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 5 892 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье с 8 по 11 мая выявили 2 572 случая коронавирусной инфекции, в том числе 657 случаев за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили 13 случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 5 892 случая заболевания», - говорится в сообщении.

В регионе за все время пандемии подтверждено 256 827 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 5 945 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 210 520 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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