РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мая. В Щелкове под окнами дома на улице Ленина, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, старший лейтенант, штурман бомбардировщика Пе-2 Галина Павловна Брок-Бельцова, грянул оркестр, сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.

Чествовать ветеранов войны и Вооруженных сил прибыли представители десятка общественных организаций. Общероссийский народный фронт представляли члены регионального штаба ОНФ в Московской области, генеральный директор Благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев и председатель комитета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Владимир Рабеев, а также эксперт ОНФ Валентин Елисеенко.

«Представители Народного фронта передали ветерану-авиатору букет алых роз с пожеланиями здоровья и долголетия. Но и Галина Павловна в долгу не осталась - в ответ вручила только что вышедшее из печати необычное издание: «76 историй и писем о женщинах - авиаторах» (книга первая)», - говорится в сообщении.

В праздничном импровизированном концерте для ветеранов прозвучали стихи и песни о войне, народной памяти, мире, который был завоеван на фронтах павшими и живыми героями Великой Отечественной войны. Под звуки марша перед строем ветеранов-авиаторов, чеканя шаг, прошла группа почетного караула молодых авиаторов.