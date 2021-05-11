РИАМО - 11 мая. Проект увеличения расходов бюджета Москвы на возведение социальной и транспортной инфраструктуры позволит ускорить ввод этих объектов в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Президиум правительства Москвы во вторник рассмотрел проект закона о внесении изменений в бюджет города на 2021 год. По итогам заседания мэр Сергей Собянин внес его в Мосгордуму.

«Мэр Москвы Сергей Собянин всегда выделял комплексное развитие транспортной сети как одно из приоритетных направлений градостроительной политики. Программа строительства метро – важное направление решения транспортных проблем в городе», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что перед столицей стоит задача по вводу в эксплуатацию Большой кольцевой линии метро. Она создаст дополнительные маршруты передвижения по городу и разгрузит существующие ветки метро.

Увеличение расходов бюджета на эти цели позволит заметно ускорить ввод БКЛ, строительство Рублево-Архангельской линии метро, а также реализацию системы хордовых магистралей и проекта МЦД. Также значительную часть дополнительных средств направят на строительство объектов здравоохранения.

«Столкнувшись с пандемией коронавируса, мы еще раз убедились в том, что развитие социальной инфраструктуры города, в частности, медицинской, должно быть одной из наших ключевых задач. При этом опыт борьбы с коронавирусом показал, что необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства новых объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем», – добавил Бочкарев.

Строительство является одним из ключевых экономических драйверов города: реализация градостроительных проектов дает мультипликативный эффект – повышает доходы бюджета Москвы и создает новые рабочие места.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>