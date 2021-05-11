РИАМО - 11 мая. За первые 10 дней мая в центре Москвы, на юго-западе и севере города выпало более 110% месячной нормы осадков, также 110% месячной нормы осадков выпало на юге Подмосковья, сообщается на сайте «Метеоновости».

Меньше всего осадков выпало на северо-западе и западе региона – около половины месячной нормы.

Самым дождливым днем стало 8 мая. Тогда местами выпало более 50 мм осадков, месячная норма была достигнута или даже превышена.

Первая декада мая в регионе также стала холоднее обычного. Средняя температура оказалась на 1-2 градуса ниже нормы, хотя в отдельные дни местами температура достигала 20-21 градуса.

12 мая в Московском регионе также ожидаются кратковременные дожди, прогремят грозы. В течение недели тоже прогнозируются небольшие дожди. В то же время температура воздуха будет соответствовать концу мая.